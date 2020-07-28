28.07.2020, Луганск, Сергей Вредников
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Стало известно, почему Украина не будет соблюдать перемирие в Донбассе


Несмотря ни на какие достигнутые в Минске договорённости, Киев не в состоянии управлять своей армией, которая не собирается выполнять приказы и соблюдать перемирие.

Об этом «ПолитНавигатору» рассказал» председатель ОО «Патриотическая ассоциация Донбасса» Алексей Селиванов.

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«Мы здесь уже привыкли к постоянным перемириям. И привыкли к обстрелам, которыми эти перемирия сопровождаются. Даже если Владимир Зеленский был искренен, договариваясь с Владимиром Путиным, надо понимать, что в рядах ВСУ на седьмой год войны служит достаточно упоротых нацистов, которые перешли туда целыми подразделениями под соусом «включения в ВСУ незаконных формирований».

Кроме них на седьмой год войны малой интенсивности в окопах сидят просто ударенные по голове ВСУшники, которые не многим от этих нацистов отличаются. На их страницах в сети интернет уже сейчас полно грязной брани в адрес Зеленского и перемирия», – отметил Селиванов.

Он добавил, что срывать перемирие будут не только рядовые украинские военнослужащие, но и старшие офицеры ВСУ, которые утаивают от Киева информацию о продолжающихся обстрелах Донбасса.

«Очевидно, что эти люди как стреляли в Донбасс, так и будут стрелять. Как закладывали мины и совершали диверсии, так и будут это делать. Просто армейское начальство не будет докладывать. А нашу информацию об их диверсиях, они по своей лживой манере, будут объявлять пропагандой. Так что, принципиально на линии соприкосновения ничего не изменится», – резюмировал общественник.


Напомним, ранее в НМ ДНР сообщили, что Киев продолжает, несмотря на объявленное перемирие, продолжает засылать в Донбасс иностранных наёмников, которые будут обучать украинских военнослужащих снайперской стрельбе и использованию запрещённого во всём мире вооружения.

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