Странное «перемирие»: Разведка ЛДНР сообщила тревожные сведения

27.07.2020, Донецк, Сергей Вредников

Несмотря на достигнутые в Минске договорённости о прекращении огня в Донбассе, Киев продолжает засылать в Донбасс иностранных наёмников, которые будут обучать украинских военнослужащих снайперской стрельбе.

Об этом сообщили в пресс-службе НМ ЛНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Несмотря на имеющиеся договоренности о мирном урегулировании конфликта, украинское командование продолжает привлекать в зону ООС иностранных наемников.

Так вчера отмечено прибытие трех инструкторов из Литвы в населенный пункт Трехизбенка. В задачи прибывших входит обучение военнослужащих 93 бригады ВСУ ведению снайперского огня, а также подрывной работе…

По имеющимся у нас данным, обучение боевиков подрывному делу будет происходить с использованием запрещенных Оттавской конвенцией мин ПМН-2, 450 штук которых также доставлены в бригаду», – говорится в сообщении.

В свою очередь оборонное ведомство ДНР сообщило, что ВСУ продолжали на выходных обстреливать населённые пункты – всего по территории республики выпущено 33 снаряда.

«По данным нашей разведки, командир 24 националистического батальона «Айдар» Яковенко отказался выполнять приказ командующего ООС по мероприятиям подготовки к бессрочному перемирию и изъятия с передовых позиций 82-мм и 120-мм минометов.

По имеющейся информации, после наступления бессрочного перемирия, «идейные айдаровцы» планируют провокационные обстрелы республики в зоне ответственности 53 бригады. Для убеждения общественности в якобы нарушениях режима прекращения огня со стороны Народной милиции, противником спланирована работа двух телеканалов «5 канал» и «ТСН».

Мы призываем президента Украины Зеленского и украинское военное командование немедленно вмешаться в происходящее и пресечь попытки радикалов сорвать достигнутое перемирие», – призвали защитники Донбасса.