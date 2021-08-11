«Статус союзника и боевые самолеты». В Киеве дали ЦУ Зеленскому на встречу с Байденом

11.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Киев якобы имеет шансы добиться от Вашингтона предоставления Украине статуса союзника США и поставок современных боевых самолётов.

Об этом в эфире телеканала «Еспресо» заявил главный редактор спонсируемого посольством Великобритании на Украине русофобского журнала «Український тиждень» Дмитрий Крапивенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Размещение американского ядерного оружия на территории Украины мне кажется утопичным, это невозможно. Но Байден и Зеленский во время визита могли бы обсуждать предоставление Украине боевых самолётов – это то, с чем у нас сейчас наблюдается огромный дефицит», – сказал Крапивенко.

Более того, по его мнению, Киев должен добиваться от Вашингтона признания Украины союзником США.

«Как программа-максимум – предоставление Украине статуса союзника США вне блока НАТО. Такие союзники есть: Южная Корея и Израиль, в американской политике такое практикуется. Для безопасности Украины и Европы это стало бы важной договорённостью», – добавил русофоб.

Напомним, ранее в Киеве обрушились на Запад с критикой, заявив, что вина за войну в Грузии и на Донбассе лежит на совести коллективного Запада , который не захотел вступать в прямую конфронтацию с Россией.

Кроме того, в Киеве жалуются, что у Украины была возможность вступить в ЕС и НАТО ещё в 2005 году, однако из-за некомпетентности и токсичности киевских политиков эти перспективы были полностью утеряны .