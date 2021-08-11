Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
11.08.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, США, Украина
Просмотров:

«Статус союзника и боевые самолеты». В Киеве дали ЦУ Зеленскому на встречу с Байденом

Новости УкраиныКиев якобы имеет шансы добиться от Вашингтона предоставления Украине статуса союзника США и поставок...

Киев якобы имеет шансы добиться от Вашингтона предоставления Украине статуса союзника США и поставок современных боевых самолётов.

Об этом в эфире телеканала «Еспресо» заявил главный редактор спонсируемого посольством Великобритании на Украине русофобского журнала «Український тиждень» Дмитрий Крапивенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости


«Размещение американского ядерного оружия на территории Украины мне кажется утопичным, это невозможно. Но Байден и Зеленский во время визита могли бы обсуждать предоставление Украине боевых самолётов – это то, с чем у нас сейчас наблюдается огромный дефицит», – сказал Крапивенко.

Более того, по его мнению, Киев должен добиваться от Вашингтона признания Украины союзником США.

«Как программа-максимум – предоставление Украине статуса союзника США вне блока НАТО. Такие союзники есть: Южная Корея и Израиль, в американской политике такое практикуется. Для безопасности Украины и Европы это стало бы важной договорённостью», – добавил русофоб.



Напомним, ранее в Киеве обрушились на Запад с критикой, заявив, что вина за войну в Грузии и на Донбассе лежит на совести коллективного Запада, который не захотел вступать в прямую конфронтацию с Россией.

Кроме того, в Киеве жалуются, что у Украины была возможность вступить в ЕС и НАТО ещё в 2005 году, однако из-за некомпетентности и токсичности киевских политиков эти перспективы были полностью утеряны.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июль  
     1
    2345678
    9101112131415
    16171819202122
    23242526272829
    3031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть