Столица Сибири готовится принимать Чемпионат мира по хоккею

27.05.2019, Москва, Максим Карпенко

В Новосибирске готовится к строительству новая транспортная инфраструктура вокруг ледового дворца спорта, где должны состояться матчи Чемпионата мира по хоккею в 2023 году.

Проект развития шести основных объектов представил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, вокруг нового ледового дворца будут построены станция метро «Спортивная», транспортная развязка, реконструирована дамба Октябрьского моста, проведено благоустройство территории и т.д.

Все это планируют начать уже в этом году, для чего запланированы инвестиции в объеме 7,8 млрд. рублей.

«Мы приступили к освоению огромной потенциально интересной территории. Это не только ЛДС (Ледовый дворец спорта, – авт.), это парковая, рекреационная зона, место отдыха и притяжения горожан. Рассчитываем, что здесь будет обеспечен устойчивый пассажиропоток», – подчеркнул Локоть.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Новосибирск сегодня является наглядным опровержением антироссийского мифа «За МКАДом жизни нет» – город по числу населения занимает третье место в РФ, развивается столичными темпами и за год увеличил бюджет развития в пять раз.

В ближайшее время Новосибирск ожидает активизации развития благодаря проекту «Академгородок 2.0», создание которого поддержал в прошлом году президент Владимир Путин. Это будет крупный научный центр, который обеспечит появление тысяч новых рабочих мест.

Действующий мэр Новосибирска – коммунист Анатолий Локоть решил участвовать в предстоящих выборах главы города, которые состоятся осенью этого года.