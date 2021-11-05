Суслов: В будущем Белоруссия уже не сможет спасти Украину от веерных отключений

05.11.2021 16:13 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Белоруссия начала обеспечивать Украину электроэнергией, поскольку еще действует договор об «аварийной поддержке»

Об этом в эфире телеканала «Newsone» заявила экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Буквально вчера украинское правительство вынужденно было просить президента Белоруссии , которого мы не признаём, оказать аварийную помощь в части электроэнергии, и Белоруссия такую помощь оказала. Это говорит о том, что мы не готовы к зимнему отопительному сезону. Если бы Белоруссия не дала энергию, у нас бы уже вчера начались веерные отключения. Кстати, кое-где на Украине отключения уже случаются. Поэтому и дальше не будет обеспечена устойчивая работа наших электростанций, обеспечить такую работу сложно без угля, тем более неизвестно, будет ли уголь вообще», – сказал экономист.

Он напомнил, что Украина собирается выйти из единой энергосистемы с Россией и Белоруссии, поэтому в дальнейшем станет невозможным обеспечивать страну электроэнергией.

«Договор «об аварийной поддержке» был заключён давно, он действует постоянно. Наличие такого договора связанно с тем, что у украинского руководства хватило ума не выйти из единой энергосистемы с Россией и Белоруссией. Поэтому у нас идут перетеки энергии, когда её не хватает. Сейчас в рамках этого договора мы обеспечиваем электроэнергию у себя. Но у нас объявлено о том, что в ближайшее время украинская власть намерена выйти из единой энергосистемы с Россией и Белоруссией, тогда таких поступлений не будет. Это связывается с вхождением в энергосистему ЕС, электроэнергия будет для нас обходиться в несколько раз дороже, но зато она будет европейской», – заключил Суслов.

Напомним, раньше в Киеве заявили, что Украина закупает электроэнергию в Белоруссии по цене в четыре раза выше рыночной. При этом свои собственные ТЭС на Украине простаивают из-за отсутствия угля на складах.

Кроме того, ранее в Киеве отметили, что на Украине внутри власти идет борьба на всех уровнях, страна погрязла в энергетическом кризисе , а в это время президент, вместо того, чтобы решать проблемы, разъезжает по ненужным для страны саммитам.