Прослушать новость. Нажмите мышью или клавишу F2 на клавиатуре
05.11.2021 16:13 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Украина, Энергетика
Просмотров:

Суслов: В будущем Белоруссия уже не сможет спасти Украину от веерных отключений

Новости УкраиныБелоруссия начала обеспечивать Украину электроэнергией, поскольку еще действует договор об «аварийной поддержке» Об этом...

Белоруссия начала обеспечивать Украину электроэнергией, поскольку еще действует договор об «аварийной поддержке»

Об этом в эфире телеканала «Newsone» заявила экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Буквально вчера украинское правительство вынужденно было просить президента Белоруссии, которого мы не признаём, оказать аварийную помощь в части электроэнергии, и Белоруссия такую помощь оказала. Это говорит о том, что мы не готовы к зимнему отопительному сезону. Если бы Белоруссия не дала энергию, у нас бы уже вчера начались веерные отключения. Кстати, кое-где на Украине отключения уже случаются. Поэтому и дальше не будет обеспечена устойчивая работа наших электростанций, обеспечить такую работу сложно без угля, тем более неизвестно, будет ли уголь вообще», – сказал экономист.

Он напомнил, что Украина собирается выйти из единой энергосистемы с Россией и Белоруссии, поэтому в дальнейшем станет невозможным обеспечивать страну электроэнергией.

«Договор «об аварийной поддержке» был заключён давно, он действует постоянно. Наличие такого договора связанно с тем, что у украинского руководства хватило ума не выйти из единой энергосистемы с Россией и Белоруссией. Поэтому у нас идут перетеки энергии, когда её не хватает.

Сейчас в рамках этого договора мы обеспечиваем электроэнергию у себя. Но у нас объявлено о том, что в ближайшее время украинская власть намерена выйти из единой энергосистемы с Россией и Белоруссией, тогда таких поступлений не будет. Это связывается с вхождением в энергосистему ЕС, электроэнергия будет для нас обходиться в несколько раз дороже, но зато она будет европейской», – заключил Суслов.

Напомним, раньше в Киеве заявили, что Украина закупает электроэнергию в Белоруссии по цене в четыре раза выше рыночной. При этом свои собственные ТЭС на Украине простаивают из-за отсутствия угля на складах.

Кроме того, ранее в Киеве отметили, что на Украине внутри власти идет борьба на всех уровнях, страна погрязла в энергетическом кризисе, а в это время президент, вместо того, чтобы решать проблемы, разъезжает по ненужным для страны саммитам.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть