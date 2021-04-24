Тейлор: Статус основного союзника США не гарантирует Украине безопасности

24.04.2021, Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

Вашингтон может сделать Киев своим основным союзником вне НАТО, но это не означает, что если Украина будет атакована, то США незамедлительно перебросит свои военные силы в ее поддержку.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью киевскому журналу «Новое время» заявил экс-посол США на Украине Уильям Тейлор.

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Издание, отметив, что «перспективы вступления Украины в НАТО не так очевидны», поинтересовалось, возможно ли заключение между США и Украиной двухстороннего союзного договора по примеру тех, что существуют у США с Израилем и Тайванем.

«США потенциально может заключить такой союз с Украиной, сделав ее своим основным союзником, без необходимости какого‑либо одобрения со стороны других стран. Но такой союз не является адекватной заменой ПДЧ и членству в НАТО, и Украине стоит и дальше добиваться получения ПДЧ, при этом идея получения статуса основного союзника США мне кажется неплохой и привлекательной», – сказал Тейлор.

По его словам, власти Украины и размышляют об этой идее.

«Но есть одно серьезное опасение: если США объявят о том, что готовы видеть Украину своим основным союзником вне Североатлантического альянса, то наши европейские союзники могут посчитать это знаком того, что Украине не нужно в НАТО», – отметил американский дипломат.

По его мнению, такой вариант развития событий неправильный.

«Потому что статус основного союзника США не гарантирует Украине безопасности, он не означает, что если Украина будет атакована, то США незамедлительно перебросит свои военные силы в ее поддержку. Хотя и преимущества быть союзником США есть: это и обеспечение необходимым оснащением, обучение и наставничество. Но еще раз: это не гарантирует безопасности Украине, это не альтернатива НАТО», – подчеркнул Тейлор.

Он предлагает Украине сосредоточится на подготовке к ближайшему саммиту НАТО, где «ваши аргументы о получении ПДЧ должны звучать максимально четко, сильно и прозрачно».

Как сообщал «ПолитНавигатор», украинские националисты объявили, что НАТО не собирается защищать Украину.

При этом Украина официально попросила НАТО ввести войска для защиты от России.

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