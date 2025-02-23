«Долой Трампа!», «Даешь Майдан против Трампа!» – с такими настроениями упоротые встретили очередную годовщину победы «Евромайдана». Они засыпали подобными призывами соцсети и устроили антитрамповскую демонстрацию у посольства США.

Напомним, что 15.02 – 23.02. 2014 – это период кульминации противостояния майданных погромщиков и законной власти в Киеве. За несколько дней до этого Янукович согласился на формирование коалиционного правительства, после чего вышли на свободу все арестованные головорезы. 18.02 произошло резкое обострение ситуации, с массовым кровопролитием. 21.02 «гарант» полностью «слился» и отвел силовиков. После чего бандиты тут же поперли всей массой и захватили власть. Ну а «профессор» Янукович, который не доктор Альенде, сдриснул, так, что только шины «мерса» засверкали. 23.02 и.о. президента стал «кровавый пастор» Турчинов, а премьером – «куля в лоб» Яценюк.

Всю эту историю прихлебательская медиасетка хунты преподносит, естественно, в извращенном виде. Из года в год в дни «триумфа Майдана» народу талдычат из каждого унитаза, что, мол, «Беркут» открыл огонь по «мирным» манифестантам, а не сами «мирные» стали стрелять первыми и пошли на штурм правительственного квартала вопреки договоренностям. Сия мифологема насаждалась годами. Попутно, как заклинание, повторялся бред о «святости» «Небесной сотни», достигнутой «свободе», «евроценностях» и «поддержке демократии» из Европы и США. И в этом году к памятной дате в ней почти ничего не изменилось. Все то же: брехливые контенты в СМИ, уроки об «идеалах майдана» в школах, цветочки к пожухлым фоткам на улице Небесной сотни (быв. Институтская), с мантрами в стиле песнопений Швондера, и прочая белиберда.

– Ну что касается пропагандистской машины – тут дело понятное, – говорит по этому поводу наш давний знакомый, русский киевлянин и экс-преподаватель русской словесности Иннокентий. – Пока хунту не сбросят, она будет выполнять ее задачи. Но вот что касается восприятия украинцев – здесь есть определенные сдвиги к прозрению. Нищета и бесправие способствуют разочарованию в майдане и его «идеалах». Но, к сожалению, процесс идет медленнее, чем хотелось бы. Сужу по пабликам и разговорам на улицах, в магазинах, общественных местах. Пока в них присутствует «эта проклятая покорность», как назывался один роман.

– Вот у меня соседка, добрая и вроде неглупая женщина. Так она, когда узнала, что Трамп разнес Зелю, крайне возмутилась: мол, как он посмел обижать нашего лидера! И таких, увы, немало. Это социальная болезнь. Несамостоятельность мышления. Даже несмотря на издевательства властей, грабеж народа, бедность, коррупцию…

Впрочем, отмечает Иннокентий, в настроениях есть и кое-что новое: перемена отношения к Европе и США. Последний всплеск евроодержимости был после начала СВО, когда миллионы ринулись туда от войны. Теперь многие разочарованы. Ибо европейцы все чаще дают понять, что хохлы-нахлебники им надоели: нередко ведут себя по-хамски, раздражают хуторянским высокомерием. Как и растущим укробандитизмом.

Что же до США, то перемена в отношении к ним в очередной раз доказывает, что украинцы очень податливы к любым манипуляциям их сознанием. Раньше Америка была «светочем», и на нее чуть ли не молились. Сейчас за считанные недели, когда Зе-штаб начал делать антитрамповские вбросы, «громада» тут же перековалась. Знаковое событие – пикет против Трампа у посольства США. Прежде такое в принципе невозможно было себе представить.

Во Львове пошли еще дальше. В центре, на майдане у Оперного театра, стали раздавать тюльпаны тем, кто считает, что «Трамп – рогуль».

А еще во Львове произошло событие, олицетворяющее все «достижения революции гидности». Аккурат к ее годовщине озверелая титульная нация прорвалась-таки в Европу. В смысле, в одноименный магазин секонд-хенда. За ношеным еврошмотьем. Вот оно, сбытие мечт.