Трампа намертво зажали между русофобией и здравым смыслом – Бородай

Максим Столяров.  
20.08.2025 20:58
  (Мск) , Москва
Дональд Трамп не хочет продолжать войну против России, но и отвернуться от союзников-русофобов он так просто не может.

Об этом в интервью телеканалу «Звезда» заявил депутат Госдумы Александр Бородай, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Трамп находится между двух огней. С одной стороны, он не хочет окончательного проигрыша и разгрома Украины, которая де-юре оказалась союзником США.

Трамп как бизнесмен рассматривает [выделенные Украине] деньги как некие инвестиции, которые никакого оправдания своего не находят, несмотря на кабальный договор, который они подписали. Ну, понимаете, 350 миллиардов долларов налогоплательщиков – это существенно. Поэтому Трамп не хочет, чтобы Украина была окончательно разгромлена», – рассуждал Бородай.

Он подчеркнул, что европейские политики всё время склоняют Трампа продолжать пытаться уничтожить Россию.

«Но разве Трампу это выгодно? Ведь униженная, разгромленная Россия отшатывается в восток, в сторону Китая. И усиливает Китай своими землями, ресурсами, возможностями человеческими, научно-техническими.

При этом Россия – это страна, которая в глазах Трампа может претендовать всего лишь на региональное, но никак не на мировое лидерство. Более того, Россия сама декларирует необходимость многополярного мира, и на мировое господство не претендует.

Зачем ему тогда страну, которую он напрямую не считает соперником, а может рассматривать как партнера, пытаться разрушить страшными усилиями, вкладывая все больше?», – добавил он.

