Третьей «революции» Украина не выдержит – киевский экономист

05.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Граждане Украины боятся слова «реформа», так как практика показывает, что любая из таких инициатив со стороны украинского правительства лишь ухудшает ситуацию в стране.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский экономист Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть два варианта изменений в обществе – революционный и эволюционный, третьего не дано. Революционный формат изменений мы третий раз не выдержим, потому что вовне очень много желающих нас разорвать, если у нас ещё раз будет революционный путь», – заявил эксперт.

В то же время он отметил, что не лучше обстоит дело и с «эволюционным» вариантом.

Но у нас люди уже боятся самого слова «реформы», потому что оно себя скомпрометировало. Что такое реформы? Это когда какую-то действующую систему, вы хотите сделать ещё лучше, но в нашем случае, когда берут что-то реформировать, в той сфере, которую реформируют, вместо того, чтобы сделать лучше, как правило, делают хуже. Поэтому на Украине люди боятся слова «реформа», – сказал Новак.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что украинским собственникам земельных участков пора проверять в госгеокадастре и реестре прав на землю, принадлежат ли им еще те участки, которые у них были в собственности раньше, поскольку скоро начнется массовый захват сельскохозяйственных земель .

Кроме того, отмечалось, что 29 июня 2021 года вошёл в историю Украины как день, когда страна потеряла свою судебную систему . Тогда Верховная Рада голосами 255 депутатов передала контроль над украинскими судами на «аутсорс» структурам внешнего управления.