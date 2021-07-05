05.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Украина, Экономика
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Третьей «революции» Украина не выдержит – киевский экономист

Новости УкраиныГраждане Украины боятся слова «реформа», так как практика показывает, что любая из таких инициатив...

Граждане Украины боятся слова «реформа», так как практика показывает, что любая из таких инициатив со стороны украинского правительства лишь ухудшает ситуацию в стране.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский экономист Андрей Новак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть два варианта изменений в обществе – революционный и эволюционный, третьего не дано. Революционный формат изменений мы третий раз не выдержим, потому что вовне очень много желающих нас разорвать, если у нас ещё раз будет революционный путь», – заявил эксперт.

В то же время он отметил, что не лучше обстоит дело и с «эволюционным» вариантом.

Но у нас люди уже боятся самого слова «реформы», потому что оно себя скомпрометировало. Что такое реформы? Это когда какую-то действующую систему, вы хотите сделать ещё лучше, но в нашем случае, когда берут что-то реформировать, в той сфере, которую реформируют, вместо того, чтобы сделать лучше, как правило, делают хуже. Поэтому на Украине люди боятся слова «реформа», – сказал Новак.



Напомним, ранее в Киеве заявили, что украинским собственникам земельных участков пора проверять в госгеокадастре и реестре прав на землю, принадлежат ли им еще те участки, которые у них были в собственности раньше, поскольку скоро начнется массовый захват сельскохозяйственных земель.

Кроме того, отмечалось, что 29 июня 2021 года вошёл в историю Украины как день, когда страна потеряла свою судебную систему. Тогда Верховная Рада голосами 255 депутатов передала контроль над украинскими судами на «аутсорс» структурам внешнего управления.

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