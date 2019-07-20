Третий город России изменит генплан из-за резкого роста населения

20.07.2019, Новосибирск, Михаил Рябов

Новосибирск до 2020 года должен внести изменения в генплан, учитывающие рост населения города. Соответствующее поручение дал мэр Анатолий Локоть, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Необходимость актуализации Генерального плана Новосибирска, утверждённого в 2007 году, продиктована, в первую очередь, опережающим ростом численности населения города. Мы подходим к цифре 2 миллиона – с учётом агломерационных связей, которые стремительно развиваются. Также ускорилась автомобилизация, в результате чего транспортный каркас города оказался перегружен», – отметил Локоть.

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В новой редакции Генплана будут учтены 180 дачных сообществ: в 2007 году ожидалось, что эти территории постепенно уйдут под многоэтажную застройку, однако этого не произошло.

В числе важных вопросов – использование земельных ресурсов. Так, при разработке Генплана города в 2007 году предполагалось перепрофилирование и передача под застройку производственных территорий. Например, освободившиеся площадки новосибирского молкомбината и жирового комбината, часть территории завода «Экран». А в обновлённом Генплане производственные площадки будут зарезервированы для использования по назначению.

В новой версии Генплана появится этапность реализации решений, которые предусмотрены в программе комплексного развития транспортной инфраструктуры до 2030 года.

«Будет чётко определена последовательность действий: например, первоочередным мы ставим выполнение двухуровневой развязки автодороги и ж/д путей в Матвеевке – это решает проблему пробок в направлении Академгородка. Затем мы повышаем пропускную способность автодорог вокруг площади Маркса и т.д. Одно решение следует за другим», – отметил мэр Анатолий Локоть.

Глава города напомнил, что Генеральный план является механизмом реализации стратегии развития Новосибирска до 2030 года. Одна из её целей – благоустройство и озеленение города. Поэтому в новой редакции градообразующего документа будут отмечены все зелёные зоны, это станет гарантией их сохранения.

Согласно Генплану до 2030 года планируется активное освоение внутригородских территорий, в частности, занятых ветхим и аварийным фондом. Так, на 1 января 2019 года аварийными признаны 297 домов. Из них 174 уже размещены в программе расселения ветхого и аварийного фонда и должны быть расселены до 2023.

Также предусматривается административно-жилое многоэтажное строительство. На сегодняшний день для этих целей обозначено 90 территорий, одна из них – вокруг строящегося волейбольного центра.

Публичные слушания по обсуждению актуальных изменений Генплана состоятся в декабре 2019 года. Их результаты начнут фиксировать в первом квартале 2020 года, а в октябре документ будет вынесен на обсуждение Совета депутатов города Новосибирска.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что Новосибирск по числу населения занимает третье место в РФ, развивается столичными темпами и за год увеличил бюджет развития в пять раз.

Власти Новосибирска ожидают, что дополнительный стимул в развитии города обеспечит реализация проекта «Академгородок 2.0» – ранее президент Владимир Путин поддержал создание современного научного центра, который предусматривает появление тысяч новых рабочих мест в городе.

Действующий мэр Новосибирска – коммунист Анатолий Локоть решил участвовать в предстоящих выборах главы города, которые состоятся осенью этого года.