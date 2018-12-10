10.12.2018, Киев, Анастасия Самойлова
 
Политика, Провокации, Россия, Украина
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Тука рассказал, что для России продвигается «болезненная тема»

На Украине ожидают от Запада введения нового пакета антироссийских санкций.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замминистра по вопросам “временно оккупированных территорий Украины” Георгий Тука.

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Чиновник отметил, что ему пока сложно предсказать, будут ли направлены корабли НАТО в Черное море.

«Я думаю, на протяжении одной – двух недель мы увидим, как европейское сообщество отреагирует на все эти события, в том числе и вводом санкций. Сейчас очень активно продвигается тезис о вводе санкций в виде запрета захода в европейские порты, и введение санкций по отдельным российским портам, с которыми нельзя будет сотрудничать. Это тоже для России довольно болезненная тема», – сказал Тука.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом призвал увеличить военное присутствие альянса в Чёрном море.

Эту же просьбу в интервью немецкой газете Bild озвучил и президент страны Петр Порошенко. При этом, в Германии отвергли призывы украинской власти.

Также «ПолитНавигатор» привел заявление меджлисовского пропагандиста Айдера Муждабаева о том, что НАТО должно ввести эскадру своих кораблей в Азовское море через Керченский пролив, а если Россия не даст этого сделать, то заблокировать судоходство по проливу или закрыть для российского флота Босфорский пролив.

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