Тулун обезопасят огромной дамбой

01.08.2019, Москва, Максим Карпенко

Для предотвращения возможных в будущем чрезвычайных ситуаций в пострадавшем от сильнейшего наводнения в Тулуне будет построена новая дамба, высотой с пятиэтажный дом – более 14 метров.

Об этом в интервью РБК рассказал губернатор Иркутской области, коммунист Сергей Левченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам руководителя региона, существующая дамба, которая была построена после сильного наводнения в 1984 году, выстояла, но она не была рассчитана на столь сильное повышение воды в реке Ия.

«Осадки — одна из причин. Мы говорим не о причине, а о том, что дамба точно не была рассчитана на почти 14-метровое повышение уровня воды. В 1984 году превышение уровня было 7 м, дамба была сделана на 9 м, а повышение было 14. Такого не было за все время… Чтобы защитить новую зону затопления, нужно делать все защитные сооружения на высоту более 14 м. Никто расходы на строительство новых защитных сооружений пока не просчитывал», – заявил губернатор.

Напомним, сильнейшее наводнение произошло в ряде населенных пунктов Иркутской области в конце июня. Подтопленными оказались более 20 тысяч домов, из зоны ЧС эвакуировали более 2,5 тысяч человек.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что что губернатор Иркутской области Сергей Левченко уверенно справляется с ликвидацией последствий наводнения. Более 10 тысяч жителей Иркутской области, пострадавших от сильнейшего наводнения, уже получили по 100 тысяч рублей компенсации от областного правительства.

Пострадавшие от наводнения в Тулуне дети уже поехали на отдых и оздоровление.