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14.05.2021, Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Политика, Россия, Украина
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Турчинов панически боится встречи Путина с Зеленским

Новости УкраиныЕсли президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин согласуют двустороннюю встречу, это будет...

Если президенты Украины Владимир Зеленский и России Владимир Путин согласуют двустороннюю встречу, это будет означать, что они уже договорились, но на условиях Москвы.

Об этом в эфире телеканала «Прямой» заявил экс-секретарь Совбеза Украины, бывши врио президента страны Александр Турчинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Турчинова, прямые переговоры Путина и Зеленского будут проходить без участия лидеров стран Запада и принесут «серьезные проблемы» Украине.

«Для меня будет очень плохой сигнал, когда подтвердится встреча Зеленского с Путиным. Это означает, что они договорились. А, зная Путина, договорились на его условиях. Причем, это будет происходить без Германии, без Франции, без других сильных политических игроков и влиятельных людей. И это для нас может быть серьезная проблема, когда Зеленский пойдет на, скажем, частные переговоры с Путиным», – заявил Турчинов.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил провести двустороннюю встречу своему российскому коллеге Владимиру Путину.

Последний, в свою очередь подчеркнул, что такая встреча может состояться лишь при условии, что стороны будут обсуждать проблемы взаимоотношения двух стран, а не внутриукраинский конфликт.


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