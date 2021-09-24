Тягнибоковец объявил преступниками сотни тысяч жителей Донбасса

24.09.2021 08:40 (Мск), Киев

Новости Украины

Вадим Москаленко )

Все, кто участвовал в голосовании в Государственную думу РФ на территории ЛДНР, якобы являются преступниками и должны быть осуждены.

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Об этом в эфире телеканала «Магнолия ТВ» заявил депутат Верховной рады прошлого созыва от ВО «Свобода» Эдуард Леонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Переубеждать кого-то нужно после того, как на общих обстоятельствах будет юридически определено, кого переубеждать в простых дискуссиях, а кого перевоспитывать в исправительных колониях. В данном случае, априори в ОРДЛО все, кто голосовал на выборах в Госдуму РФ , стали соучастниками преступления. Соответственно, должны быть открыты уголовные дела не только против тех, кто организовывал, но и против каждого участника этого голосования», – заключил Илюк.

Напомним, ранее в Донецкой и Луганской народных республиках прошли выборы депутатов Государственной думы РФ.