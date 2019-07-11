У американцев нет претензий к русским по итогу учений в Черном море

11.07.2019, Киев, Максим Карпенко

Российские военные соблюдали все международные нормы, наблюдая за учениями «Си-Бриз», проходящими в акватории Черного моря вблизи Одессы.

Об этом в интервью телекомпании DW заявил командир эсминца ВМС США Carney Тайсон Янг, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам американского военного, корабли Черноморского флота и бомбардировщик Су-24 находились в международном пространстве.

«Я бы не назвал эту ситуацию какой-то там встречей с русскими. Не один из кораблей не подходит слишком близко, ни одна из сторон не ставит под угрозу другие корабли. Что касается самолета, то Су-24 находился в международном воздушном пространстве неподалеку от участников учений и все его действия проходили в границах разрешенного», – заявил Янг.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что экипаж американского эсминца «Дональд Кук» не забыл пережитый ужас весной 2014 года, когда мимо корабля, двинувшего в сторону Крыма, пролетел российский «Су-24», и теперь обходит Крым стороной.

Российские военные эксперты заявили, что корабельная группировка НАТО, которая участвует в проводимых в эти дни учениях «Си Бриз» в акватории Черного моря, не представляет никакой угрозы для Российской Федерации в целом и Крыма в частности.