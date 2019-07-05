05.07.2019, Севастополь, Виктор Орлов
 
Вооруженные силы, Крым, НАТО, Одесса, Россия, США, Сюжет дня, Украина
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Россия не даёт спуску кораблям НАТО в Чёрном море

Российский флот контролирует деятельность сил НАТО, участвующих по приглашению Украины в военно-морском учении «Си-Бриз-2019» в северо-западной части Черного моря.

Пресс-служба ЧФ опубликовала видео, на котором запечатлен облет принимающего участие в учении «Си-Бриз-2019» эсминца ВМС США «Carney».

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Как известно, организаторам американско-украинских учений ранее пришлось изменить сценарий, поскольку Россия заявила о проведении своих маневров в это же время в водах, прилегающих к Крыму.

Сейчас в море находятся порядка 10 кораблей российского флота. В частности – большие десантные корабли «Азов» и «Цезарь Куников», малые ракетные корабли «Орехово-Зуево» и «Мираж», ракетные катера «Ивановец», «Набережные Челны»  и другие.

В данный момент экипажи кораблей продолжают отрабатывать элементы совместного плавания и боевого маневрирования в морских полигонах, а также осуществляют перестроения в сложные строи и совместные ордеры.

Кроме того, в ходе учения экипажи кораблей осуществляют взаимодействие с авиацией в системе разведывательно-ударных комплексов при обороне важных объектов береговой инфраструктуры Крымского полуострова, а также противодействие корабельным группам условного противника в морской зоне.

На завершающем этапе учения в полигонах боевой подготовки Черноморского флота корабли проведут ракетные и артиллерийские стрельбы по морской и воздушной целям из зенитных ракетных и артиллерийских комплексов.

Накануне в Крыму боевые расчёты зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь» из состава армии ВВС и ПВО Южного военного округа провели учение по поиску и уничтожению воздушных целей.

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