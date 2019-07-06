06.07.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Донбасс, Украина
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У ДНР появилось право похитить из Киева украинских военных преступников

В ответ на освобождение ЛДНР четырёх военнопленных, украинская сторона ответила похищением бывшего начальника ПВО Первой Славянской бригады ДНР Владимира Цемаха, чем не только продемонстрировала свою неблагодарность, но и открыла «ящик Пандора».

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил историк и политолог Владимир Корнилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас, вообще без всяких условий, освободили четырёх человек. Вы одного из них сразу арестовали. Так какой смысл их освобождать, если вы их сразу в кутузку сажаете?

Сделан шаг доброй воли, и чем Украина ответила? Похитила гражданина ДНР из Снежного, в чём прямо и открыто признаётся, радуется. Так в чём тогда смысл обмена пленными, если вам четырёх отдали, вы одного похитили? Что, и дальше так меняться будем? Прекратите диверсионные террористические акты на территории ЛДНР!

Вы понимаете, что этим похищением Украина открыла ящик Пандоры? Теперь кто обвинит ДНР и ЛНР, если они начнут у вас в Киеве похищать ваших военных и везти их в Донецк на народный суд?» – возмутился эксперт.

Напомним, накануне российский военкор Александр Коц высказал предположение, что Владимира Цемаха похитили с целью запустить новую волну фейков о сбитом в 2014 году малазийском «Боинге».

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