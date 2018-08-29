У Киева остался последний шанс – экс-глава МИД Украины

29.08.2018, Киев, Максим Карпенко

Анонсированный президентом Петром Порошенко осенний визит канцлера ФРГ Ангелы Меркель в страну станет последним шансом для Киева сохранить лицо в глазах Запада.

Об этом в эфире телеканала 112 заявил экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам дипломата, Киеву дадут возможность или выполнить Минские договоренности, или лишиться поддержки европейских лидеров.

«Я думаю, что в Берлине уже давно устали от многих украинских проблем. Я думаю, что в данном случае это будет последняя попытка решить некоторые из них. Это, в частности, и вопрос исполнения Минских договоренностей, в частности политической части, будущее закона о статусе этих территорий на востоке Украины, который должен быть или продолжен, или нет. И от этого очень много зависит, поскольку для Меркель, для Макрона это главный вопрос с точки зрения исполнения Минских договоренностей. Если даже этого не произойдет, то тогда возникает вопрос вообще о возможности их исполнения в ближайшей перспективе, а это очень волнует наших западных партнеров», – заявил Грищенко.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что федеральный канцлер Германии Ангела Меркель планирует посетить Киев в ноябре текущего года.

До этого Меркель встретилась с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, что вызвало панику в Киеве.

Политолог Дмитрий Джангиров предположил, что Запад уже устал церемониться с Украиной.