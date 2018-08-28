28.08.2018, Киев, Владимир Гладков
 
ЕС, Киев, Колониальная демократия, Общество, Сюжет дня, Украина

«Лягли и просять»: Порошенко анонсировал визит Меркель на Украину



Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель планирует посетить Киев в ноябре текущего года.

Соответствующее заявление Петра Порошенко было опубликовано на официальном YouTube-канале Администрации президента Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте или канал YouTube



«Этой осенью, в начале ноября, канцлер Германии Ангела Меркель совершит визит на Украину. Это является ярким примером особенного внимания наших немецких партнеров из Берлина к развитию взаимовыгодного партнерства с Киевом», – сказал украинский «гарант».

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел слова Ангелы Меркель о том, что ближайшие десять лет уйдут только на разработку шагов по вступлению Украины в Европейский союз, а непосредственно о вступлении в ближайшие годы не идет и речи.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,





Загрузка...


За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Август 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть