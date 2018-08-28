«Лягли и просять»: Порошенко анонсировал визит Меркель на Украину

28.08.2018, Киев, Владимир Гладков

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель планирует посетить Киев в ноябре текущего года.

Соответствующее заявление Петра Порошенко было опубликовано на официальном YouTube-канале Администрации президента Украины, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Этой осенью, в начале ноября, канцлер Германии Ангела Меркель совершит визит на Украину. Это является ярким примером особенного внимания наших немецких партнеров из Берлина к развитию взаимовыгодного партнерства с Киевом», – сказал украинский «гарант».

Напомним, ранее «ПолитНавигатор» привел слова Ангелы Меркель о том, что ближайшие десять лет уйдут только на разработку шагов по вступлению Украины в Европейский союз, а непосредственно о вступлении в ближайшие годы не идет и речи.