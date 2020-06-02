У сбежавшего в Крым украинского десантника обнаружили наркоту

02.06.2020, Симферополь, Виктор Орлов

Украинский десантник Евгений Добринский, о похищении которого с поста в Херсонской области на границе с Крымом ранее заявили в Киеве, незаконно пересек границу России, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом сообщила пресс-служба ФСБ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Пограничным управлением ФСБ России по Республике Крым за незаконное пересечение государственной границы из Украины в Российскую Федерацию задержано лицо без документов, удостоверяющих личность, в состоянии алкогольного опьянения.

Установлено, что нарушителем является военнослужащий Вооруженных сил Украины Добринский Е.В., 1992 года рождения.

В ходе личного досмотра у задержанного обнаружено и изъято вещество растительного происхождения, предположительно являющееся наркотическим, которое направлено на экспертизу.

В отношении Добринского Е.В. возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК России», – говорится в сообщении.

Версия о похищении украинца с поста Россией не выдерживает критики, признал накануне экс-сотрудник Главного управления СБУ в Киеве, консультант комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Ступак.

Он обратил внимание на сообщение военных о якобы самоубийстве сослуживца Добринского. Ступак предположил, что, на самом деле, Добринский мог самовольно сбежать в Крым после конфликта и убийства товарища по десантной бригаде.