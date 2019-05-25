Зеленский заявил, что ждет от России… выполнения приказов

25.05.2019, Киев, Ольга Козаченко

Президент Украины Владимир Зеленский после промежуточного решения трибунала по морскому праву ждет, что Россия освободит моряков ВМСУ, задержанных в ноябре прошлого года при незаконной попытке пересечения государственной границы РФ.

Об этом украинский президент написал на своей странице в Facebook, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной. Таким образом Россия может сделать шаг к разблокированию переговоров и решения созданных ею проблем цивилизованным способом. Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома!», – заявил Зеленский.

Правда, в комментариях к записи Зеленскому указали, что это решение для России не имеет значения.

«Кого вы дурите? Плохое начало – кончите как Порошенко. Россия не признает юрисдикцию суда ООН. Как и США, к слову. Они там могут принимать постановления хоть против коржанив или в защиту марсиан», – написал киевский блогер Вячеслав Беленький.

Как сообщал ПолитНавигатор, сегодня Международный трибунал по морскому праву в Гамбурге поддержал позицию Украины, которая требует от России освободить участников провокации – попытки прорыва границы РФ у Керченского пролива в конце 2018 года – 24 членов экипажей трех кораблей ВМСУ.

Напомним, что украинские военные пытались перебросить из Одессы в Мариуполь на Азовском море два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу». Российские пограничники пошли на таран кораблей ВМС Украины, закрыв для прохода Керченский пролив.

В итоге провокации все три украинских судна, вторгшиеся в территориальные воды России, были задержаны российскими пограничниками.

Кроме того, в плен попали гордость ВМСУ и самые свидомые экипажи.