У Зеленского предлагают воду в обмен на переговоры о статусе Крыма

18.09.2020, Киев, Максим Карпенко

Украина готова обсуждать вопрос возобновления подачи воды в Крым, но только при условии, если Россия согласится на переговоры о статусе полуострова, который Киев считает «оккупированным».

Об этом в эфире телеканала «Дом» заявил депутат Верховной рады, член фракции «Слуга народа» Богдан Яременко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Член президентской фракции подчеркнул, что Украина возлагает всю ответственность за водообеспечение Крыма на Россию.

«Прекращение водоснабжения Крыма, как и другой разрыв коммерческих, финансовых, человеческих, гуманитарных связей между Украиной и полуостровом произошло вследствие оккупации, вследствие совершения другого преступления. Прекращение водоснабжения является совершенно нормальным, логичным последствием той ситуации, которую создала Россия, оккупировав Крымский полуостров.

Это попытка играть на общих нормах права о том, что Украина, конечно же несет, и Украина никогда ни в одном своем действии, замечании, заявлении не отказывалась от того, что она понимает свою ответственность за своих граждан на своей оккупированной территории. Но реализация прав этих граждан, конечно же, больше в руках Российской Федерации.

Украина никогда, ничем не препятствовала Российской Федерации наладить нормальное снабжение Крыма, в том числе водой. То есть оккупировали – занимайтесь территорией либо ведите с нами переговоры. Украина не обещала начать подачу воды, мы готовы к обсуждению этого вопроса, если Россия готова к осуждению вопроса о статусе Крыма.

Есть преступление – оккупация Крыма, есть реакция Украины и есть готовность Украины при определенных условиях, совершенно очевидных и логичных, и в рамках обсуждения вопроса оккупации мы решим все остальные вопросы», – заявил Яременко.

Напомним, из-за блокады со стороны Украины, а также засушливого лета в Крыму пересохли водохранилища, питавшие Симферопольский и Бахчисарайский районы, включая города.

Властям пришлось ограничить подачу водоснабжения и ввести графики, а также экстренно организовать переброску воды из других источников.