У Зеленского рассказали о методах «партизан» в Крыму

29.08.2022  14:15 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 852
 
Дзен, Диверсии, Крым, Украина
Новости Украины

Повреждение машин с символикой спецоперации, отказ в обслуживании военных и мелкие диверсии в виде попыток облить фасады зданий в цвета украинского флага – все это признаки «партизанской войны» в Крыму.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявила фейковый представитель президента Украины в Крыму Тамила Ташева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Повреждение машин с символикой спецоперации, отказ в обслуживании военных и мелкие диверсии в виде...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


Ташева при этом подтвердила эффективность работы местных силовиков, которые выявляют и задерживают таких «партизан».

«Сейчас в Крыму совсем другое движение, его очень часто называют партизанским каким-то, таким именно проукраинским. То есть люди начали выходить против войны, большой войны, которую начала Россия после 24 февраля.

Богдан Зиза облил желтой и голубой краской Евпаторийскую оккупационную администрацию и бросил туда зажигательную смесь. Ему сейчас грозит до 15-ти лет лишения свободы.

Но есть еще и другие люди, у которых административные дела, штрафы огромные, административные аресты и так далее. И это люди, которые противостоят сейчас в Крыму, и это абсолютно уникальная ситуация.

Я сама, как человек, который восемь лет занимается этой темой, не ожидала, что у нас в Крыму будут такие протесты. Мы мониторим оккупационные суды в Крыму, и это очень уникальные люди, которые распространяют листовки, бьют машины с Z или V, этой символикой, не обслуживают на СТО оккупационные войска, их машины.

После этого эти СТО закрывают, но все равно эти люди продолжают противостоять. И это уникально сейчас для Крыма, который восемь лет живет в условиях оккупации и тотального контроля ФСБ», – заявила Ташева.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Август 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть