Убийцами херсонской майданщицы оказались боевики «АТО»

06.11.2018, Киев, Анастасия Самойлова

Убийцами одиозной херсонской майданщицы Екатерины Гандзюк оказались боевики «АТО».

Об этом в ходе заседания в Верховной Раде заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Таким образом, в производстве фактически есть два дела: по исполнителям и организаторам, которых очень оперативно установила нацполиция, и по поиску заказчиков этого тяжкого преступления, который ведет СБУ. В результате, не побоюсь этих слов, высококвалифицированных действий нацполиции, за короткий срок было установлено, что это преступление было спланировано и реализовано лицами, которые уже задержаны, однако позже из-за сотрудничества со следствием были изменены. Это гражданин Торбин, 1977 г.р., который рассматривается следствием как организатор преступления и сейчас находится в СИЗО, гражданин Горбунов 1991 г.р., Вишневский 1990 г.р., Гравчук 1995 г.р. и Васинович 1994 г.р. Все подозреваемые являются участниками АТО, один из них – тяжело раненый, у него фактически отсутствует голень. Большая часть из задержанных, а именно 4 человека, признались в своём участии в преступлении и указали на роли всех участников. В связи с этим, следствие обосновано считает Торбина организатором преступления, а других нанятых ими лиц – исполнителями», – заявил Луценко.

Напомним, майданщица Екатерина Гандзюк скончалась 4 ноября в ожоговом отделении Киевской городской клинической больницы. По этому случаю вчера в Верховной Раде прошла памятная акция депутатов.

Как рассказал в своем видеоблоге медиаэксперт Анатолий Шарий, один из убийц Гандзюк- боевик Васянович – не только является сторонником нацистских идей, но и открыто пиарился журналистами канала «1+1», возившими его фото в Германию в качестве портрета «героя Украины».