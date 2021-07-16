Уход Авакова – предвестник большой крови на Украине, – львовское ТВ

16.07.2021, Львов, Тарас Стрельцов

Новости Украины

Поскольку экс-глава МВД Украины Арсен Аваков является опытным политиком, он не мог оставить свою должность в результате простого компромисса – это свидетельствует, что страну ожидают сильные перемены.

Об этом в эфире львовского телеканала «NTA» заявил экс-депутат Верховной рады Игорь Васюник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаете, я считаю Авакова монстром, может не в добром, но в сильном понимании – монстром украинской политики. Потому что мало кому удавалось быть министром семь лет при всех правительствах, всё-таки, он очень хорошо ощущает, куда движется и внутренняя, и внешняя политика. Я не верю, что его уход – какой-то компромисс, Аваков просто так не уйдёт. Я думаю, что мы стоим на этапе какой-то большого кризиса, а, может, и большой войны, или кровопролития. Я думаю, что власть зелёных попытается провести автономию Донбасса и, наверное, Аваков не захотел быть причастным к этим процессам», – сказал Васюник.

В свою очередь, глава Львовской областного отделения «Батькивщина» Михаил Цимбалюк отметил, что осенью Украину ждут страшные беды – война, кровопролитие и протесты.

«Власть своей экономической и социальной политикой ведёт государство к краху, и осенью нас ждут непростые процессы, и поездка президента в Германию – на мой взгляд, неудачная. Осенью, кроме социальных вопросов, а это повышение коммунальных платежей, уменьшение субсидий и повышение налоговой нагрузки, нас ждут массовые протесты. Кроме того, по моей информации, власть хочет протягивать так называемую Формулу Штайнмайера в Верховную раду Украины, как на это будет реагировать гражданское общество – большой вопрос», – добавил Цимбалюк.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что, вернувшись из Берлина, президент Украины Владимир Зеленский понял, что выполнять Минские соглашения придётся, даже если это будет крайне невыгодно для него.

Кроме того, в Москве отметили, что Германия не будет выплачивать Украине компенсацию, которую хотел получить Киев после запуска российского газопровода «Северный поток-2».