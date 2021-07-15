«Зеленскому не отвертеться» – Запад выдвинул Киеву ультиматум по Минским соглашениям

15.07.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Вернувшись из Берлина, президент Украины Владимир Зеленский понял, что выполнять Минские соглашения придётся, даже если это будет крайне невыгодно для него.

Об этом в эфире интернет-канала «TopiInform» заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин и его возвращение с очевидным пониманием того, что выполнение Минских соглашений, во что бы их ни упаковали, формулу Штайнмайера или кластеры, – необходимо. Поэтому очевидно, что будут дожимать через колено», – сказал он.

Также эксперт отметил, что Ангела Меркель подвела Зеленского к пониманию о необходимости выполнения Минских соглашений.

«Возможно, Ангела Меркель поделилась своим видением ситуации в разрешении конфликта на Донбассе, чтобы у Зеленского появились соответствующие выводы», – заключил Золотарев.

Напомним, ранее в Киеве заявили, что по результатам переговоров глав России и США, Вашингтон станет заставлять Украину выполнить Минские соглашения и предоставить политическую автономию ЛДНР.

Кроме того, в Киеве отметили, что Соединенные Штаты Америки приняли позицию России по Украине и теперь вынуждают Киев выполнять Минские соглашения.