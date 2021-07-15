15.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, Минский процесс, Общество, Политика, Россия, Украина
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«Зеленскому не отвертеться» – Запад выдвинул Киеву ультиматум по Минским соглашениям

Новости УкраиныВернувшись из Берлина, президент Украины Владимир Зеленский понял, что выполнять Минские соглашения придётся, даже...

Вернувшись из Берлина, президент Украины Владимир Зеленский понял, что выполнять Минские соглашения придётся, даже если это будет крайне невыгодно для него.

Об этом в эфире интернет-канала «TopiInform» заявил руководитель центра «Третий сектор» Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Визит президента Украины Владимира Зеленского в Берлин и его возвращение с очевидным пониманием того, что выполнение Минских соглашений, во что бы их ни упаковали, формулу Штайнмайера или кластеры, – необходимо. Поэтому очевидно, что будут дожимать через колено», – сказал он.

Также эксперт отметил, что Ангела Меркель подвела Зеленского к пониманию о необходимости выполнения Минских соглашений.

«Возможно, Ангела Меркель поделилась своим видением ситуации в разрешении конфликта на Донбассе, чтобы у Зеленского появились соответствующие выводы», – заключил Золотарев.



Напомним, ранее в Киеве заявили, что по результатам переговоров глав России и США, Вашингтон станет заставлять Украину выполнить Минские соглашения и предоставить политическую автономию ЛДНР.

Кроме того, в Киеве отметили, что Соединенные Штаты Америки приняли позицию России по Украине и теперь вынуждают Киев выполнять Минские соглашения.

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