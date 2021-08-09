Украина активизировала заброску диверсионных групп за линию соприкосновения

09.08.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Киевская власть в преддверии саммита «Крымская платформа» начала активную диверсионную деятельность на Донбассе.

Об этом в эфире интернет-канала «Соловьев LIVE» заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Когда мы были вынуждены закрыть границы с Украиной из-за коронавируса, количество диверсий уменьшилось. Но сейчас диверсионные группы вновь работают с определённой долей активности, и это идёт по нарастающей к 24 августа. Это уже стало традиционным и в этом году так же исключений не будет. С учётом украинских комических платформ, которые они организовывают, я думаю, в свете этого они будут разворачивать ситуацию в сторону усиления боевых действий и провокаций к концу августа», – сказал глава ДНР.

Он предостерёг киевский режим от наступления на Донбасс, потому что оно закончится для Украины непоправимыми последствиями.

«Одно могу сказать точно – Украине не нужно испытывать судьбу и идти вперёд. Потому что в случае наступления последуют непоправимые для оставшейся Украины последствия», – заключил Пушилин.

Напомним, накануне в Донецке, вследствие теракта, произошел мощный взрыв газопровода , в результате чего без газа остались сотни квартир и парализовано движение электротранспорта.