Украина готовится к локальным майданам с захватами админзданий

12.12.2018, Киев, Ольга Козаченко

Срыв или перенос предстоящих на Украине в следующем году выборов может спровоцировать ухудшение социально-экономической ситуации в стране.

Об этом пишут “Известия”, обращая внимание, что в новом году украинцы начнут получать квитанции с новыми тарифами за отопление и горячую воду, которые в среднем среднем на 25% выше и без того неподъемных предыдущих.

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“Это быстро заставит электорат позабыть и о Керченском проливе, и о мифических вражеских армиях, рвущихся к Мариуполю и Бердянску. Противников у Порошенко много, и каждому из них социальные протесты накануне выборов только на руку”, – полагает издание.

Авторы указывают, что подтолкнуть протесты может любая политическая сила, а одним из очевидных раздражителей нынешней зимы будет «Нафтогаз Украины», который как раз накануне отопительного сезона получил официальное право отключать от газоснабжения котельные в городах даже зимой.

При этом политическое влияние на компанию оказывает лидер экс-премьер «Народного фронта» Арсений Яценюк, которому лоялен глава «Нафтогаза» Андрей Коболев.

“При этом организовать «газовые бунты» довольно легко — с учетом того что на современной Украине не существует населенного пункта, у которого не имелось бы задолженности перед «Нафтогазом». Как показал пример выступлений населения в Кривом Роге, люди уже вполне готовы к локальным майданам с захватом зданий. Особенно это касается городов с преимущественно шахтерским населением — забастовки в них проходили всю осень, и сейчас небольшого импульса достаточно, чтобы поднять эту волну снова”, – резюмирует газета.

Как сообщал “ПолитНавигатор”, замерзающие украинцы перешли к блокированию трасс.

Кроме того, «Геть від Москви» аукнулось украинским городам холодными батареями.

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