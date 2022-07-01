Украина готовится установить свой флаг на Змеином

01.07.2022  12:00 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

С военной точки зрения российская сторона поступила правильно, что вывела свой гарнизон с острова Змеиный, который находится в 35 километрах от контролируемого Украиной побережья Черного моря.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил военный эксперт Дмитрий Болтенков.

С военной точки зрения российская сторона поступила правильно, что вывела свой гарнизон с острова...

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Он говорит, что после получения ВСУ западных дальнобойных РСЗО и САУ обстрелы острова стали бы постоянными.

«В результате будут жертвы среди наших военных. Любую систему ПВО можно пробить. Например, зная, что у тебя 100 ракет, по острову можно организовать пуск 110. В результате боезапас у комплексов ПВО закончится, и ты пропустишь удар. Всё это приведет к жертвам.

Остров небольшой  – 300 на 300 м – и каменистый. По этим причинам особых укрытий там быстро не выроешь и не построишь», сказал аналитик «Известиям».

По его мнению, украинские силовики обязательно попытаются зайти на Змеиный, поскольку в отсутствие реальных им нужны хотя бы медийные победы.

«Возможности покрасоваться на Змеином они не упустят. Но такая акция будет дорого стоить. Мы имеем полное превосходство на море, в воздухе и можем моментально уничтожить любой десант. Также при необходимости российским Вооруженным силам не составит труда вновь занять Змеиный», – резюмировал Болтенков.

Вчера, как сообщал «ПолитНавигатор», после массированных украинских ударов российских гарнизон оставил Змеиный. Впрочем, Минобороны РФ, как и в случае с отводом российских войск из Киевской, Сумской и Черниговской областей, объявило произошедшее не военной целесообразностью, а «жестом доброй воли».

Примечательно, что президент Украины ситуацию со Змеиным назвал «первым шагом» и пообещал «выжать русских из нашего моря».

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