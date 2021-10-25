25.10.2021 21:38 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Поскольку украинская и молдавская власти не справляются с накопившимися проблемами, они провоцируют Россию на нападение и наведение порядка.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина, Молдавия и ряд других государство очень хотят, чтобы российская агрессия наконец-то состоялась, но не знают, под каким предлогом она может пройти, потому что сами уже не справляются. А когда Россия придёт, решит все вопросы за них. Мы такие вещи в истории уже видели, к примеру, прибалтийские государства именно по такой логике входили в состав советского государства. Сначала кричали об агрессиях, а потом сами писали письма в Кремль: «Возьмите нас, пожалуйста, мы очень хотим». Так в итоге и случилось», – сказал Егорченков.

Напомни, ранее в Киеве заявили, что Украине, чтобы не стать полем боя между США и Россией, в которой американцы даже не будут участвовать, необходимо наладить прямой диалог с Москвой.

Кроме того, в Киеве отметили, что Украина не соблюла все необходимые процедуры, чтобы называть Россию «страной-агрессором», а ЛНР и ДНР «террористическими организациями».