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27.08.2021 17:57 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, США, Украина
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Украина исчерпала темы политической повестки с США

Новости УкраиныСША не стали помогать Украине организацией серьёзного политического присутствия на форуме «Крымской платформе». Об...

США не стали помогать Украине организацией серьёзного политического присутствия на форуме «Крымской платформе».

Об этом в эфире телеканала «Первый независимый» заявил бывший спикер МИД, депутат Верховной рады Олег Волошин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украинско-американская политическая повестка практически исчерпана. Да, будут дежурные слова поддержки территориальной целостности Украины. Но даже тот факт, что на «Крымскую платформу» на Украину прислали министра энергетики США для того, чтобы говорить не о Крыме, а о «Северном-потоке-2», показывает, что американцы не хотят давать Украине серьезных политических авансов», – сказал депутат.

«Даже по такому, казалось бы, очевидному вопросу для них, как Крым. Всем известно, что США последовательно критикуют Россию за то, что Крым был силой отобран у Украины. Всем известно, что США ввели серьёзные санкции против России. Они могли бы обеспечить и серьёзное политическое присутствие, но не сделали этого», – заключил Матвиенко.

Напомним, ранее опрошенные «ПолитНавигатором» эксперты заявили, что официальный Киев напрасно пытается представить, как большой успех проведение саммита «Крымская платформа», участники которого оспаривали принадлежность полуострова к России. Мероприятие обернулось полным провалом,

Кроме того, раньше в Киеве отметили, что на саммите «Крымской платформы» не было сказано ничего нового в отношении Крыма, и сами организаторы этого мероприятия понимают, что никакого реального эффекта оно иметь не будет.

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