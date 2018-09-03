Украина хочет дотянуть ситуацию с Донбассом до точки невозврата

03.09.2018, Киев, Максим Карпенко

Украинская власть делает все возможное для того, чтобы возвращение Донбасса было уже невозможным. Об этом в эфире телеканала NewsOne заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, этот год станет пограничным, за которым начнутся необратимые процессы потери Донбасса.

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«Нынешнее руководство и не планировало заниматься серьезно вопросом Донбасса, потому что это вопрос не территории, это вопрос еще недавно восьми миллионов населения, которое существенно уменьшилось. Часть переехала в другие страны, часть переселенцев находится на контролируемой территории, где сформировалась новая непризнанная власть, где реализуется полуколониальная политика соседнего государства. Я думаю, что нынешнее руководство Украины делает все возможное, чтобы дотянуть до точки, когда возвращение и восстановление будет просто невозможным. 18-й год в этом граница, потому что возможные выборные новые процессы в ДНР и ЛНР, возможные выборы в Украине без Донбасса подведут черту под прошлым этапом», – заявил Ермолаев.

Напомним, накануне при взрыве в кафе «Сепар» на бульваре Пушкина в Донецке был смертельно ранен глава ДНР Александр Захарченко. По мнению российского сенатора Сергея Цекова, эта трагедия еще больше сплотит жителей Донбасса против развязавшей войну Украины. А председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что теперь всякого смысла лишены Минские договоренности.