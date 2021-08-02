Украина намерена оставить «Северный поток-2» без газа

02.08.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Поскольку «Северный поток-2» будет достроен , у киевской власти появилась новая цель – предотвратить транспортировку газа по новому трубопроводу.

Об этом в эфире «Радио Свобода» заявил председатель правления «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас ситуация выглядит так что непосредственное строительство «Северного потока-2» будет завершено. Сейчас наша следующая битва заключается в том, чтобы этот газопровод, даже если он будет достроен, он никогда не заработал. Ключевой момент – сделать так, чтобы оператор этого газопровода, компания, которая будет эксплуатировать этот газопровод и давать свои услуги компаниям, которые будут бронировать мощности, не смогла его коммерчески использовать», – сказал глава «Нафтогаза».

Также украинский чиновник отметил, что самое главная задача Украины – сделать так, чтобы через «Северный поток-2» не шёл газ, а вовсе не предотвратить его строительство.

«Потому что для Украины не важно, будет «Северный поток-2» или нет, а важно, чтобы по нему не шёл газ в обход Украины. Нам нужно сделать так, чтобы газ через «Северный поток-2» не шёл», – заключил Витренко

Напомним, ранее в Киеве заявили, что запуск «Северного потока-2» будет означать, что Россия и Запад пришли к консенсусу относительно Украины .

Кроме того, раньше в Варшаве заявили, что польские эксперты пытаются найти положительные для Варшавы аспекты соглашения США и Германии по поводу завершения строительства газопровода «Северный Поток-2».