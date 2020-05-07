«Украина не просто убивает жителей Донбасса, а целится по молодым» – Пушилин

07.05.2020, Донецк, Сергей Вредников

Любые миротворческие заявления киевских политиков опровергаются кровью, слезами и страдания детей, гибнущих и получающих ранения от украинских снарядов.

Об этом у себя в Telegram-канале заявил глава ДНР Денис Пушилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина ужесточила обстрелы территории Донецкой Народной Республики, цинично целясь в дома мирных жителей Республики.

Сегодня от разрыва снарядов ВФУ в селе Саханка ранены пять человек, из них двое подростков 13 лет.

Три дня назад ранения получили три девочки и один взрослый.

Совсем недавно от гранаты, сброшенной с БПЛА, погибла девушка из Горловки.

Вывод напрашивается сам: Украина не просто убивает жителей Донбасса, она целится по детям, молодым людям», – написал Пушилин.

Он подчеркнул, что в этих смертях прямая вина президента Укарины Зеленского, который за год у власти так и не удосужился отдать приказ о прекращении огня.

«Любые миротворческие заявления киевских политиков лживы, их опровергает кровь, слезы и страдания детей, гибнущих и получающих ранения от украинских снарядов», – добавил глава ДНР.

«Украина продолжает терроризировать население республики, особенно рьяно это делая перед дорогими нам праздниками, в этот раз – в канун Дня Победы. Такие действия осуществимы для украинских вооруженных формирований из-за попустительства и безразличия мирового сообщества!

Мы требуем соответствующей реакции на такие циничные нарушения правил ведения войны и других норм гуманитарного права. Очередное игнорирование фактов ранения детей откроет окно Овертона по использованию жестокости и безнаказанности военных преступников. В преддверии Дня Победы над фашизмом еще раз призываем не допустить даже возможности повторения таких трагических уроков истории», – заключил Пушилин.