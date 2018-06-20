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Украина поднимает лапки перед Россией
Решение украинского суда, позволяющее капитану захваченного ранее российского судна “Норд”, свидетельствует о ситуативной разрядке между двумя странами.
Такое мнение в беседе с корреспондентом “ПолитНавигатора” высказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.
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“Думаю, влияние оказали два обстоятельства. Первое – те договоренности между Украиной и Россией по результатам телефонного разговора президентов, которые позволили запустить работу уполномоченных по правам человека. Произошла некоторая ситуативная разрядка между двумя странами. Второе – фактическая блокада, которую утроили российские пограничные структуры и флот на торговых путях Украины в Азовском море, когда все суда, которые шли в украинские порты, постоянно останавливались и проверялись”.
Как сообщал, “ПолитНавигатор”, Херсонский городской суд разрешил задержанному ранее на Украине капитану российского судна “Норд” Владимиру Горбенко выехать в Крым, отказав прокурорам в продлении запрета на выезд из страны.
Также мы сообщали, что украинские эксперты шокированы скоростью перебазирования русских кораблей в Азовское море.
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