19.06.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украинские эксперты шокированы скоростью перебазирования русских кораблей в Азовское море

На сегодняшний день Украине фактически нечего противопоставить России в Азовском море.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил глава правления «Украинского милитарного центра» Тарас Чмут, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, группировка военно-морской техники РФ в Азовском море в два раза превышает украинскую по количеству и несравнимо лучше по качеству.

«Пограничные катера и корабли Российской Федерации они качественно обновлялись в последние десятилетия и, в принципе, их всех можно считать современными и новыми.

У Украины на Азовском море до 20 единиц корабельно-катерного состава, среди которых только один 205-го проекта, который имеет артиллерийское вооружение, а остальные имеют, в основном, пулеметное вооружение. У россиян ситуация лучше, у них порядка 40 единиц корабельно-катерного флота, плюс у них есть возможность быстрого привлечения сил из Крыма или северного побережья Черного моря”, – сказал эксперт.

“Это было большим удивлением для меня, но они очень быстро приняли решение и перебросили два бронированных катера проекта «Шмель» из Каспийской флотилии по внутренним водам в Черное море для прикрытия Керченского моста и Керченского пролива. Также с ними перебазировался один патрульный катер проекта 1400 «Гриф». Позднее они также перебросили два ракетных корабля с «Калибрами» с дальностью стрельбы порядка двух тысяч километров, что было еще более неожиданным шагом», – заявил Чмут.