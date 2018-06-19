19.06.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Капитану “Норда” разрешили выехать из Украины в Крым

Херсонский городской суд разрешил задержанному ранее на Украине капитану российского судна “Норд” Владимиру Горбенко выехать в Крым, отказав прокурорам в продлении запрета на выезд из страны, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом говорится в решение суда, опубликованном в украинским реестре судебных решений.

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Таким образом суд отклонил ходатайство прокуроров о продлении на два месяца срока действия обязанностей, возложенных на Горбенко, а именно прибывать по первому требованию к следователю, прокурору, следственному судье или суда и не посещать Крым. Суд мотивировал свой отказ тем, что “согласно закону, сторона обвинения должна подать ходатайство о продлении меры пресечения, а не о продлении возложенных на Горбенко обязательств”.

Данное решение суда обжалованию не подлежит.

Кроме того, украинский суд вернул изъятые ранее пограничниками российские паспорта всем членам экипажа крымского сейнера «Норд».

«Всему экипажу «Норда» по решению суда вернули российские паспорта. Это промежуточная победа, потому что протоколы ещё не закрыли, а вернули пограничникам на доработку, – сказал Войтюк. – Паспорта вернули, потому что это не вещественное доказательство и к материалам дела они приобщены безосновательно», – цитирует издание Крыминформ адвоката моряков Владимира Войтюка.

Напомним, как сообщал “ПолитНавигатор”, погранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море рыболовецкое судно “Норд” под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ. Капитану судна Владимиру Горбенко инкриминировали “нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения вреда интересам государства”.