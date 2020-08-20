20.08.2020, Киев, Игорь Петров
 
Минский процесс, Политика, Россия, Украина
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Украина пошла на срыв Минских соглашений, фактически атаковав РФ на ее территории


Спецоперация СБУ, планировавшей похитить людей на территории России, может означать подготовку к отказу от Минских соглашений.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Владимир Воля, эксперт-международник Украинского анализа и менеджмента политики.

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«Со стороны украинских спецслужб были подобные попытки – кого-то увезти на территорию Украины для последующего суда. Это естественное желание любого государства – получить тех, кого оно считает преступниками. Спецслужбы Израиля, США, Китая и других стран ловят нужных им людей по всему миру. Поэтому такая операция вполне возможна.

Если же операции не было и арест подозреваемых – инсценировка со стороны российских спецслужб, то это может быть еще одним аргументом для белорусского избирателя, прежде всего, пророссийского, что Украина может быть причастна к тем проблемам, которые сейчас имеют место в Белоруссии и к аресту вагнеровцев и это было попыткой поссорить Белоруссию и Россию.

Но независимо от того, действительно ли СБУ предприняла такую акцию, происшедшее может означать, что готовится инструмент чтобы приостановить работу Трехсторонней группы или даже подготовиться к отказу от Минских соглашений. Признание, что соглашения не оправдали себя, зреет. Все это понимают, и в Украине, и в России. И каждый готовится к этому. Кравчук уже как-то говорил, что ему хватит смелости заявить, что соглашения не работают», – считает Воля.

Напомним, сегодня стало известно, что российская ФСБ вскрыла и пресекла противоправную акцию украинских спецслужб по похищению на территории России и насильственному вывозу на Украину гражданина РФ, одного из лидеров народного ополчения Донбасса, принимавшего активное участие в боевых действиях против ВСУ.


До этого в Киеве рассказали, как СБУ провалила важную спецоперацию, на разработку которой ушел целый год.

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