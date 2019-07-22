У Суркова победу партии Зеленского, выступающей за Украину в НАТО, объявили “возвращением во невраждебное России состояние”

22.07.2019, Киев, Ольга Козаченко

По итогам состоявшихся на Украине парламентских выборов можно сделать вывод о поражении партии войны.

Об этом в интервью «Комсомольской правде» заявил считающийся близким к помощнику президента РФ Владиславу Суркову директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

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«Поражение партии войны, всех этих свидомых и оголтелых во главе с Порошенко на выборах президента Украины было не случайным. Выборы в Раду – это окончательный разгром этой партии. Подтверждение глубокого, системного характера перемен к лучшему. Украина постепенно возвращается в свое естественное состояние – нормального и невраждебного России государства. Зеленский, конечно, далеко не друг Москвы, но и в тяжелой, клинической враждебности пока не замечен», – сказал Чеснаков.

По его словам, Зеленский пока вынужден говорить на старом политическом языке и называть Россию «агрессором».

«Но сам он является носителем нового языка, новых смыслов. Нужно некоторое время, чтобы политическая семантика на Украине трансформировалась и общество научилось говорить и думать по-новому. Увидите, Зеленский не будет бросаться такими словами. Он попытается настроить общество на диалог с Россией. На восстановление прагматичных отношений. Недаром сразу же после завершения голосования в Раду Зеленский сказал, что ему кажется – они с Путиным «найдут понимание». Любви не будет. Дружбы тоже. Но и истерика прекратится. Наладится диалог», – говорит политолог.

Он признает, что здесь есть много рисков, а налаживанию российско-украинских отношений могут помешать «и свои свидомые дураки и американские хитрецы», но тем не менее Зеленский попытается, полагает эксперт.

При этом политолог подчеркивает, что доверять Зеленскому ни в коем случае нельзя, наоборот, нужно начинать с недоверия ему, поскольку тот много чего успел наговорить негативного, например, предложил разрушить нормандский формат, заменив его на какую-то «шестерку» с США и Британией.

«Характерен подбор этой пары – и Вашингтон, и Лондон наиболее активные противники нормализации российско-украинских отношений и справедливого урегулирования конфликта на Донбассе. В этом усматривается желание через изменение формата отказаться и от Минских соглашений. Понятна хитрость: новый формат – новые соглашения. Ревизии минского комплекса мер добивался еще Порошенко. Зеленский продолжает, к сожалению, его интриги. Но все-таки, есть надежда, что он осознает тупиковость порошенковской политики и откажется от нее», – заявил Чеснаков.

Напомним, что партия «Слуга народа», по всей видимости, набирает достаточно голосов, чтобы самостоятельно сформировать правящую коалицию.

В то же время украинские эксперты обращают внимание, что в новую Раду зашли еще более настроенные на конфронтацию с РФ депутаты.

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