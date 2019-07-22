В Раду зашли люди, настроенные на сотни лет войны с Россией

22.07.2019, Москва

Расклад политсил в новой Верховной раде формируется таким образом, что противники войны оказываются в ничтожном меньшинстве.

Об этом в эфире в эфире телеканала «Россия-1» заявил украинский политолог Василий Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ни одна из этих партий, кроме «Платформы», не говорила о том, что мы не идём в НАТО – мы идём в НАТО. Ни, ни одна из этих партий не говорила о том, что мы не идём ЕС – мы идём в ЕС. Мало того, и Зеленский, и Порошенко, и Тимошенко, а особенно Вакарчук всеми парами будут вести Украину в первую очередь в НАТО, потому что война, потому что нужно выигрывать войну.

А есть в этих партиях люди готовые, как они озвучивают, воевать с Россией двести лет, триста лет, и в конце концов кто-то должен выжить – и такие есть, и они прошли в парламент. Раньше они говорили, но таких в парламенте не было, а сейчас есть. И в «Слуге народа» есть, и у Вакарчука есть», – заявил Вакаров.

«Когда я слушал внимательно о возможной коалиции – да, представитель «Батькивщины» говорит, что мы не пойдём в «Слугу народа», потому что против открытия рынка сельскохозяйственной земли, мы против продажи ГТС, то есть существуют какие-то шероховатости, но это нюансы, на самом деле лозунг номер один: мы всё приватизируем, мы всё продаём и мы всё готовы перепродать.

Почему даже я перед выборами говорил, что давайте за Медведчука? Потому что эта монополия, которую по факту получит сейчас Зеленский, позволит Коломойскому и прочим людям просто разбазарить эту страну», – добавил украинский эксперт.