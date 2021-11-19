Украина снова обстреляла Донбасс: Ранена мирная жительница

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В результате минометного обстрела со стороны Вооружённых сил Украины получила ранение мирная жительница населенного пункта Долгое Луганской Народной Республики, 1974 года рождения.

Об этом сообщили в Telegram-канале представительства ЛНР в СЦКК, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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О подробностях обстрела сообщил луганский военный эксперт, бывший официальный представитель НМ ЛНР Андрей Марочко. По его информации, раненая получила осколочное ранение мягких тканей правой голени.

«На данный момент карета скорой помощи везет ее в городскую больницу Славяносербска, где уже подготавливается хирургическое отделение», – написал он в соцсети.

Напомним, за последнее время ВСУ усилили обстрелы жилых районов, а также социальных и инфраструктурных объектов Донбасса. Так, накануне украинские подразделения открыли огонь по территории школы в первый день после возобновления прерванных на карантин занятий.

Затем каратели обстреляли из крупнокалиберной артиллерии территорию Индустриально-педагогического техникума в ЛНР, причинив существенные разрушения.