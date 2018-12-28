28.12.2018, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Д.Б., Крым, Россия, Украина
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Украина угрожает сдать в плен все дефицитные единицы ВМСУ

Корабли ВМС Украины будут по сто раз пробовать пройти из Черного в Азовское море через Керченский пролив. Об этом в эфире телеканала ZIK заявил глава Минобороны Украины Степан Полторак, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, Украина никогда не откажется от претензий на Азовское море и будет предпринимать очередные провокации.

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«Что касается 3-го, 4-го (прохода через Керченский пролив, – авт.), то будет и 20-й, и 30-й, и 100-й, и это будет всегда, потому что Азовское море — это часть Украины. Мариуполь, Бердянск — это наши порты, это часть Украины, это часть нашей экономики. Мы точно не откажемся от нашего права на свободный проход через Керченский пролив», – заявил Полторак.

При этом чиновник не уточнил, как Украина будет осуществлять попытки прохода Керченского пролива, если каждая из них угрожает сдачей в плен экипажей и без того дефицитных боевых единиц ВМС Украины.

Ранее экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что ВМС Украины попытаться осуществить новую провокацию могут уже после новогодних праздников, если на то даст «добро» Конгресс США.

До этого секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные корабли и в дальнейшем будут пытаться идти через Керченский пролив, несмотря на действия россиян из Крыма. Накануне его слова подтвердил президент Украины Петр Порошенко.

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