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Украина задействует авиацию в новой провокации на Азове
В небо над акваторией Азовского моря была направлена украинская ударная авиация. Об этом сообщила пресс-служба штаба «Операции объединенных сил», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«…Была проведена проверка очередного звена ударных самолетов по поддержке действий на море кораблей Военно-морских сил Украины и Государственной пограничной службы Украины, действующих в составе Объединенных сил и осуществляющих патрулирование акватории Азовского моря в пределах района ООС.
В ходе проверки готовности был отработан ряд задач. Практическое наведение на морские цели врага осуществлялось с бортов украинских кораблей, находившихся на дежурстве в Азове», – говорится в сообщении.
Как сообщал «ПолитНавигатор», секретарь СНБО Украины Александр Турчинов заявил, что ВМС Украины вскоре снова попытаются пройти из Черного в Азовское море и пригрозил России уничтожением Крымского моста.
Ранее спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий в ходе встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом призвал увеличить военное присутствие альянса в Чёрном море.
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Метки: Азовское море, ВМС Украины, Керченский пролив
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