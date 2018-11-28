28.11.2018, Симферополь, Галина Шершнева
 
Вооруженные силы, Провокации, Россия, Украина
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Украина заплатит даже за пули, выпущенные по ее катерам

Россия вернет Украине ее плавсредства, устроившие провокацию в Керченском проливе только после оплаты всех счетов за содержание судов и их экипажей.

Об этом в эфире «Радио Спутник» заявил главный редактор военно-исторического журнала «Military Крым» Сергей Ченнык, передает корреспондент “Политнавигатора”.

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«Конечно, вернем. На фига нам ваши фелюги, с которых толку нет. Но вы заплатите за их стоянку в Керчи, обслуживание, вплоть до снарядов, которые были выпущены при задержании. Вы оплатите дефект в корпусе пограничного корабля «Дон», за лечение, за питание — как положено», – сказал Ченнык.

Он полагает, что шансов представить себя как жертву агрессии у Украины нет.

«В роли жертвы они могли бы себя представлять, если бы все три корабля были бы рыболовецкими сейнерами. Но они входили в состав ВМС Украины и являлись боевыми единицами — с оружием и военным экипажем. Они никак не могут быть жертвами, потому что они и провоцировали», – резюмировал эксперт.

Напомним, в минувшее воскресенье два малых бронированных артиллерийских катера «Бердянск» и «Никополь», а также буксир «Яны Капу» предприняли попытку пройти через закрытый Россией Керченский пролив. После неоднократных предупреждений со стороны российских пограничников о нарушении границы РФ, буксир был протаранен российским сторожевым кораблем «Дон».

После украинские судна и экипаж, нарушивший государственную границу РФ, были захвачены российским спецназом.

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