Украина заставляет въезжающих с Донбасса колоться сомнительной вакциной
Киев будет заставлять пересекающих КПВВ со сторны Донбасса прямо на границе прививаться вакцинами, завезенными странами Запада.
Об этом в ходе брифинга заявила министр по делам «оккупированных территорий» Ирина Верещук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы не признаём, и не будем признавать российскую вакцину. У нас есть возможность обеспечить вакцинацию наших граждан на пунктах КПВВ – они могут прийти на пункты пропуска «Колончак», «Чонгар» и «Станица Луганская», и Украина обеспечит их мировыми, признанными вакцинами.
Вопрос о том, чтобы признать «Спутник» или «Спутник Лайт» вообще не стоит», – сказала она.
Верещук не уточнила, что это за «признанная миром» вакцина. Вероятно, речь идёт о распространённом на Украине индийском препарате «CoviShield».
При этом министр подчеркнула, что с 15 по 19 декабря таким образом Украина уже вакцинировала 718 человек.
Напомним, ранее в Киеве сообщили, что пока на Украине правит коррумпированная группировка «зелёных» слуг, победить пандемию коронавирусной инфекции в этой стране не удастся.
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