Украина заставляет въезжающих с Донбасса колоться сомнительной вакциной

29.12.2021  22:12 (Мск), Киев,
Владимир Гладков.  
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Война, Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, Дзен, Донбасс, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Новости Украины

Киев будет заставлять пересекающих КПВВ со сторны Донбасса прямо на границе прививаться вакцинами, завезенными странами Запада.

Об этом в ходе брифинга заявила министр по делам «оккупированных территорий» Ирина Верещук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев будет заставлять пересекающих КПВВ со сторны Донбасса прямо на границе прививаться вакцинами, завезенными...

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«Мы не признаём, и не будем признавать российскую вакцину. У нас есть возможность обеспечить вакцинацию наших граждан на пунктах КПВВ – они могут прийти на пункты пропуска «Колончак», «Чонгар» и «Станица Луганская», и Украина обеспечит их мировыми, признанными вакцинами.

Вопрос о том, чтобы признать «Спутник» или «Спутник Лайт» вообще не стоит», – сказала она.

Верещук не уточнила, что это за «признанная миром» вакцина. Вероятно, речь идёт о распространённом на Украине индийском препарате «CoviShield».

При этом министр подчеркнула, что с 15 по 19 декабря таким образом Украина уже вакцинировала 718 человек.

Напомним, ранее в Киеве сообщили, что пока на Украине правит коррумпированная группировка «зелёных» слуг, победить пандемию коронавирусной инфекции в этой стране не удастся.

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