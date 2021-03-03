Подпишись на рассылку
03.03.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Великобритания, Дзен, Индия, Конфликт, Медицина, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
Просмотров:

Посол Британии заверила украинцев, что вакцина Covishield «абсолютно безопасна»

Новости Украины

Посол Британии Мелинда Симмонс заявила, что вакцина от коронавируса «AstraZeneca» и прибывшая на Украину поделка «Covishield» якобы абсолютно идентичны.

Об этом она написала на своей странице в соцсети, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Вакцины от COVID-19 «Covishield» и «Oxford-AstraZeneca AZD1222» являются идентичными. «Covishield» – это лицензионное название «AZD1222», произведенной в Индии.

Предположение, что вакцины «AZ»/«Covishield», которыми используются в Украине, отличаются по формуле, является категорически неправильным», – написала она.

Напомним, накануне экс-президент Украины Пётр Порошенко признался, что украинские медики считают индийскую вакцину «Covishield» «говном».

Отметим, ранее не раз заявлялось о небезопасности индийской вакцины «для бедных». Даже в украинских Вооруженных силах начались массовые отказы от вакцинации

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Март 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Февраль    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Subscribe2




    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть