Посол Британии заверила украинцев, что вакцина Covishield «абсолютно безопасна»

03.03.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Посол Британии Мелинда Симмонс заявила, что вакцина от коронавируса «AstraZeneca» и прибывшая на Украину поделка «Covishield» якобы абсолютно идентичны.

Об этом она написала на своей странице в соцсети, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вакцины от COVID-19 «Covishield» и «Oxford-AstraZeneca AZD1222» являются идентичными. «Covishield» – это лицензионное название «AZD1222», произведенной в Индии.

Предположение, что вакцины «AZ»/«Covishield», которыми используются в Украине, отличаются по формуле, является категорически неправильным», – написала она.

Напомним, накануне экс-президент Украины Пётр Порошенко признался, что украинские медики считают индийскую вакцину «Covishield» «говном».

Отметим, ранее не раз заявлялось о небезопасности индийской вакцины «для бедных». Даже в украинских Вооруженных силах начались массовые отказы от вакцинации