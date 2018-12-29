Украина заявила о 25-кратном преимуществе России на Азове

29.12.2018, Киев, Максим Карпенко

Украина может противопоставить России всего четыре судна против сотни плавсредств, переброшенных Россией в Азовское море. Об этом в интервью немецкому изданию Deutsche Welle заявил командующий ВМС Украины Игорь Воронченко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По его словам, соотношение сил в Азовском море не в пользу Украины как в качестве, так и в количестве.

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«Сейчас, к сожалению, не в пользу Украины как в количественном, так и качественном соотношении. Подавляющее количество кораблей и катеров Черноморского флота РФ и ФСБ находятся в Азовском море. По нашим подсчетам, их количество уже перевалило за сотню… У Украины там, к сожалению, сейчас два катера и два корабля. Вот теперь считайте, которое может быть соотношение», – заявил Воронченко.

Ранее экс-замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко заявил, что ВМС Украины попытаться осуществить новую провокацию могут уже после новогодних праздников, если на то даст «добро» Конгресс США.

До этого секретарь Совбеза Украины Александр Турчинов заявил, что украинские военные корабли и в дальнейшем будут пытаться идти через Керченский пролив, несмотря на действия россиян из Крыма. Накануне его слова подтвердил президент Украины Петр Порошенко.