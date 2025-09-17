Украинцам объяснили, что всё восстановят только в Новороссии, а укро-биодронам компенсации не положены

Вадим Москаленко.  
17.09.2025 20:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1165
 
Вооруженные силы, Дзен, Новороссия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Строительство, Украина


Россия будет помогать с поствоенным восстановлением только тем регионам, которые свяжут свою жизнь с Россией.

Об этом в эфире видеоблога журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил политолог Павел Щелин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия будет помогать с поствоенным восстановлением только тем регионам, которые свяжут свою жизнь с...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Попытки давить на то, что вы воюете как неправильная империя, не выплачиваете компенсаций – все они бьются аргументом Газа и Мариуполь. Посмотрите на Газу, и на Мариуполь. После чего вопросы о том, чувствует ли Россия какую-то вину за что-то, отпадут.

Чувствует, но не перед украинским государством, не перед украинством как идеологией, и не перед своим врагом. А враг для них – тот, кто взял оружие», – сказал Щелин.

«То, что вас сделали биодроном в руках НАТО, не снимает ответственности. Никакого морального превосходства статус биодрона не даёт. Все попытки оппозиционных украинских политиков строить прожекты переговоров с Путиным, все упираются в чувство морального превосходства над Путиным. Это не работает.

Даже такие вопросы, как компенсация собственности и ущерба людям, очень просто – тем, кто свяжет свою судьбу с Россией, она всё восстановит. А вот тем, кто будет дальше жить в анти-России, она ничего восстанавливать не будет.

В новых областях России всё чётко – всё восстанавливается, компенсации выплачивается. А мечты, что я уеду и буду жить во Львове, но Россия мне заплатит компенсацию – это мечты. Так себя никто не ведёт, и не надо рассказывать эти сказки», – подытожил он.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить