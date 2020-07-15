Украинцев ничему не учат, кроме навыков ЛГБТ

15.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

На Украине складывается парадоксальная ситуация – власти легализуют игорный бизнес, но лишают население финансовой грамотности. В школах не преподают даже базовых понятий о психологии отношений и финансах, зато молодежь заманивают на курсы про ЛГБТ, трансгендеров и «прочую хрень».

Об этом в ходе пресс-конференции заявил эксперт Фонда общественной безопасности Юрий Гаврилечко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас, к сожалению, в школах не учат трём полезным вещам: основам финансовой грамотности, о том, как устроено государство, и организации взаимоотношения полов.

Зато у нас есть масса интересных курсов про ЛГБТ, трансгендеров и прочей хрени, но психологию отношений не преподают.

Что такое деньги, откуда они берутся в школах не объясняют, а как работает государство никто не знает – без этих трёх базовых знаний у нас товарищи школьники уходят в институт, там их тоже этому не обучают», – заявил Гавриленко.

«Прежде чем говорить о гэмблинге, давайте сначала определимся, что такое деньги. Нельзя ставить телегу впереди лошади. Если мы хотим, чтобы лудоманов было меньше, для начала нужно объяснять детям, что такое деньги», – добавил эксперт.

Напомним, ранее лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что закон о легализации игорного бизнеса пролоббирован криминальными структурами, и его принятие приведет к попаданию в игровую зависимость и обнищанию массы малообеспеченных людей. При этом скандальный закон был принят во втором чтении после двух рабочих недель обсуждения поправок 248-ю голосами из 387-ми.