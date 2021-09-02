Украинцы готовы славить всё, что прикажут – Белашко

02.09.2021 19:14 (Мск), Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

На Украине живёт много беспринципных конформистов, готовых сосуществовать хоть с коммунистами, хоть с нацистами, хоть с либералами и педерастами.

Об этом в эфире телеканала «Первый казацкий» заявил политолог Сергей Белашко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Знаете, что самое печальное в этом украинском конформизме? Я смотрю и вижу людей, которых знаю много лет, люди адекватные, вроде всё критично понимают и оценивают. Но при этом, все те же щенячьи восторги: «Горжусь неимоверно. Наши защитники. Нам не страшен злобный Путин», и всё на таком уровне плинтуса и ниже. Очевидно, что это такая форма интеллектуального конформизма – «Быть как все». Слава КПСС, значит, слава КПСС. Слава Украине, значит, слава Украине. Нужно будет завтра славить Румынию или либерально-педерастическую партию – прославят, корона не упадёт. Оденут вышиванку и радужный флаг или чёрный с черепом и костями», – сказал он.

Политолог отметил, что сейчас Украина лебезит перед США, восхищаясь любыми достижениями своих заокеанских «партнёров».

«Первую ступень, которая приземляется обратно после долгой череды неудач, наконец, продемонстрировал Илон Маск, по поводу чего украинские патриоты дико визжали: «Смотрите, цивилизованный мир – вот так, а Рогозин дурачок на батуте прыгает». Люди даже не задумываются о том, что в их стране, которой они якобы так гордятся с такими сине-жёлтыми соплями из всех щелей и слезами счастья, о том, что их страна при СССР делала проекты, которые опережали время на 50-70 лет», – заключил Белашко.

Напомним, ранее в Москве заявили, что опыт Афганистана подсказывает, как будут метаться по Борисполю пособники проамериканского киевского режима.